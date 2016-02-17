亚股稍事休整 油价转为上涨

路透悉尼2月17日 - 亚洲股市在过去两日强劲上涨后周三稍事休整；油市重新考虑产油国在今年稍晚达成有意义的限产协议的可能性，油价转为上涨。

但市场人气依然紧张。中国小幅调低人民币中间价后，日圆和公债立即获得提振。投资者意识到这并非中国政府发出的让人民币贬值的信号后，市场走势很快发生了逆转。

但紧张情绪缓解的程度足以令股市录得温和涨幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.2%，过去两个交易日累计攀升3%。

中国股市沪综指.SSEC上升0.6%；韩国综合股价指数.KS11涨0.2%；日本股市日经指数.N225回落0.2%，但本周仍上涨逾7%。

E-迷你标普500指数期货 ESc1上扬0.2%，此前美国股市收高。

道琼工业指数.DJI周二收涨1.39%，标准普尔500指数.SPX涨1.65%，Nasdaq指数.IXIC升2.27%。

根据美银美林一项针对全球基金经理人的调查，显示他们态度趋向谨慎，现金持有比重为2001年底以来最高。

**市场情绪不定**

在商品市场方面，石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入。油价因而上下震荡。

油价一开始大跌，之后在周三早盘收复部分跌幅。布兰特原油LCOc1上涨0.40美元至每桶32.58美元，美国原油CLc1上涨0.19美元至每桶29.23美元。

“尽管象征性的意味居多，但这是主要产油国首度明显表态，认为当前价格环境下情况并不好，”加拿大皇家银行全球资本市场商品策略主管Helima Croft写到。

“此外还预示着今年稍晚更积极行动的意愿。这又把皮球踢给那些那些不愿或不能遵守协议的国家。”

市场目前静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新的会议记录，以判断决策者对未来进一步加息的态度。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，在考虑再度升息时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。

对美国升息步伐的质疑令美元指数.DXY受限在96.871。美元兑日圆JPY=最新报114.05，此前在113.60附近找到支撑。

跌得较惨的当属英镑，由于市场担心英国可能退出欧盟，今年迄今为止英镑一直表现不佳。

交易员称，英国市场在为期两天的欧盟峰会开幕之前面临着关键一周。该峰会从周四开始，届时英国首相卡梅伦有可能会力劝其他领导人支持一项协议，从而使英国留在欧盟。

英镑兑美元GBP=位于1.4300美元，周二曾跌1%。(完)