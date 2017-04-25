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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 09:38 BJT

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄

路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。

香港时间09:35，该股跌4.7%，报109.4港元；大市恒生指数则升0.45%。

据公告，ASMI按每股105港元配售2,000万股ASM股份，配售价较周一收市价114.8港元折让8.5%，配售股份相当于现有股本约4.9%。

ASMI的声明称，本次减持所得款项拟用于新一轮股份回购计划，该公司仍为ASM太平洋单一最大股东，持股比例大约34%，并同意对余下持股实施180天禁售期限。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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