欧股业绩：ASML第一季业绩优于预期，宣布买回至多10亿欧元股票

路透4月17日 - 全球领先的电脑芯片(晶片)设备供应商ASML 周三公布，第一季业绩好于预期，并重申全年营收预估。

这家荷兰公司还宣布最多买回10亿欧元(13亿美元)股票，并称公司现任首席财务官将出任下任首席执行官。

ASML公布第一季净利为9,600万欧元，营收为8.92亿欧元。路透调查访问的分析师预估值平均分别为，净利8,210万欧元，营收8.59亿欧元.

该公司现任首席财务官Peter Wennink将自7月1日起接替默里斯(Eric Meurice)，担任首席执行官一职。默里斯则将出任ASML董事长，及新领导层顾问。(完) (编译 许娜; 审校 沈以文)