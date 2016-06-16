荷兰ASML以31亿美元收购台湾汉微科 半导体设备产业整并

路透6月16日 - 半导体设备巨擘荷兰ASML Holdings NV (ASML.AS)已经同意以约1,000亿台币(31亿美元)收购台湾竞争对手汉微科3658.TWO，藉以强化对半导体制造商的高科技服务。

双方发布共同声明宣布达成交易，而此刻正是台积电(2330.TW)等业者试图抢进先进制程，以因应消费电子制造商需求的时候。台积电为全球最大晶圆代工厂商，也是ASML客户之一。

“本次交易不仅可使两间公司做进一步的技术整合，更能丰富产品组合、加速产品开发速度，”两家公司在声明中称。

周四早盘台湾上市的汉微科触及10%的涨停，最新报1,330台币。

基于交易条款，汉微科的每位股东每股将获得1,410台币现金，这较交易声明公布前的周三收盘价1,210台币溢价近17%。

两家公司称，ASML对汉微科的收购将部分通过约15亿欧元的发债来提供融资。(完)