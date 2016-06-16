荷兰ASML以31亿美元收购台湾汉微科 半导体设备产业整并

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月16日 - 半导体设备巨擘荷兰ASML Holdings NV (ASML.AS)已经同意以约1,000亿台币(31亿美元)收购台湾竞争对手汉微科3658.TWO，藉以强化对半导体制造商的高科技服务。
双方发布共同声明宣布达成交易，而此刻正是台积电(2330.TW)等业者试图抢进先进制程，以因应消费电子制造商需求的时候。台积电为全球最大晶圆代工厂商，也是ASML客户之一。
“本次交易不仅可使两间公司做进一步的技术整合，更能丰富产品组合、加速产品开发速度，”两家公司在声明中称。
周四早盘台湾上市的汉微科触及10%的涨停，最新报1,330台币。
基于交易条款，汉微科的每位股东每股将获得1,410台币现金，这较交易声明公布前的周三收盘价1,210台币溢价近17%。
两家公司称，ASML对汉微科的收购将部分通过约15亿欧元的发债来提供融资。(完)
(编译 张明钧/于春红; 审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。