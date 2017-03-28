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国际财经 | 2017年 3月 28日 星期二 09:19 BJT

日本财相麻生太郎对西屋电气或在周二申请破产的报导不予置评

路透东京3月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，他不想就有关东芝(6502.T)旗下西屋电气将申请破产保护的媒体报导置评。西屋电气是东芝的美国核电部门。

据直接了解情况的消息人士透露，东芝希望西屋电气最早在周二申请破产保护，在财年结束之前控制损失。(完)

(编译 徐文焰；审校　戴素萍)

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