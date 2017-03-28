日本财相麻生太郎对西屋电气或在周二申请破产的报导不予置评

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，他不想就有关东芝(6502.T)旗下西屋电气将申请破产保护的媒体报导置评。西屋电气是东芝的美国核电部门。
据直接了解情况的消息人士透露，东芝希望西屋电气最早在周二申请破产保护，在财年结束之前控制损失。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。