阿萨德称“伊斯兰国”遭美国空袭后 势力不消反长

叙利亚总统阿萨德接受美国电视台采访时称，在美国带头空袭“伊斯兰国”武装以来，“伊斯兰国”招募到的人反而更多了。阿萨德接受CBS《新闻60分》采访时被问及美军空袭“伊斯兰国”对他有多大助益，他回复道：“有时候对当地会有些益处，但整体上就‘伊斯兰国’而言，空袭以来其势力反而扩张了。”路透