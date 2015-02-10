阿萨德称自第三方获悉美国空袭“伊斯兰国”信息

叙利亚总统阿萨德称，伊拉克等第三方向叙政府传递关于美国率领打击叙利亚境内“伊斯兰国”武装的消息。阿萨德称，在美国开始对“伊斯兰国”的袭击行动前，叙利亚政府就已获悉，但不了解细节。当被问及是否通过第三方与美国进行对话时，阿萨德说：“没有对话。就是些信息。”路透