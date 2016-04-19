叙利亚政府和谈代表称阿萨德的未来不容谈判

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透安曼4月19日 - 叙利亚政府首席谈判代表贾法里(Bashar Ja'afari)称，叙利亚政府代表团在联合国领导的和谈上在争取组建由总统阿萨德领导的扩大政府，而阿萨德的未来不容谈判。
贾法里对黎巴嫩新闻频道al Maydeen表示，其想要的扩大政府将保留叙利亚现有的所有机构。
“我们在日内瓦只有一个目标，那就是扩大的政府……这是我们在日内瓦和谈上力争达到的目标，”贾法里在昨夜播出的节目中说道。
西方支持的叙利亚主流反对派周一决定暂停和谈，称叙利亚政府并不在意联合国支持的政治进程，而该进程将带来一个过渡性政府机构，拥有完全的行政权力，但阿萨德不在其内。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。