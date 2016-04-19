叙利亚政府和谈代表称阿萨德的未来不容谈判

路透安曼4月19日 - 叙利亚政府首席谈判代表贾法里(Bashar Ja'afari)称，叙利亚政府代表团在联合国领导的和谈上在争取组建由总统阿萨德领导的扩大政府，而阿萨德的未来不容谈判。

贾法里对黎巴嫩新闻频道al Maydeen表示，其想要的扩大政府将保留叙利亚现有的所有机构。

“我们在日内瓦只有一个目标，那就是扩大的政府……这是我们在日内瓦和谈上力争达到的目标，”贾法里在昨夜播出的节目中说道。

西方支持的叙利亚主流反对派周一决定暂停和谈，称叙利亚政府并不在意联合国支持的政治进程，而该进程将带来一个过渡性政府机构，拥有完全的行政权力，但阿萨德不在其内。（完）