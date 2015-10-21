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时事要闻 | 2015年 10月 21日 星期三 15:05 BJT

阿萨德与普京在莫斯科会面 探讨联合打击伊斯兰国武装

路透莫斯科10月21日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，叙利亚总统阿萨德周二飞往莫斯科与俄罗斯总统普京会面，两人讨论了在叙利亚采取联合军事行动打击“伊斯兰国”武装的事宜。

“叙利亚总统阿萨德昨晚对莫斯科进行了工作访问，与俄罗斯总统普京举行了会谈，”Peskov对记者们说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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