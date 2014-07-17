阿萨德宣誓就任叙利亚总统 开始新任期

叙利亚国家电视台周三播放了阿萨德宣誓就任总统的仪式，阿萨德由此开始新一届任期。阿萨德在上个月叙利亚中部和北部地区举行的选举中获胜，这些地区仍在政府控制中。反对者称选举是虚假的。图为阿萨德在宣誓就职仪式上。路透