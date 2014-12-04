阿萨德称美国在叙利亚领导的空袭无用--报导

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透贝鲁特12月3日 - 叙利亚总统阿萨德对法国一家杂志称，美国在叙利亚领导的空袭没有用，并将自己描述为试图拯救一艘船的船长。叙利亚总统府的Twitter账号进行了转载。
美国领导的盟军从9月开始在空袭伊斯兰国和叙利亚境内其他圣战派系。当被问及这对他是否有帮助时，阿萨德对《巴黎竞赛画报》说道：“空袭不可能终结恐怖主义。”
“了解地形并能做出反应的地面部队是必不可少的。因此盟军两个月来的空中打击没什么实质效果。”
“空袭有用的说法并不真实。如果他们是认真的、有效率的，当然能（对我们）有所帮助。我们在与伊斯兰国展开地面作战，我们没有注意到任何变化，特别是土耳其对这些地区提供直接支持。”阿萨德表示。
叙利亚指控土耳其支持叙利亚境内的伊斯兰国等伊斯兰武装分子，土耳其对此予以否认。
当被问及他是否担心自己的命运和伊拉克、利比亚此前的领导人一样时，阿萨德回答说：“船长并不考虑死亡和生命，他考虑的是挽救他的船。”
“如果他脑子里想的是沉没，那所有人都将死去。我在尽一切努力挽救国家。”他周五在大马士革接受采访时说道。
（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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