英国称阿萨德必须“在某个时候”下台

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦10月20日 - 英国外交大臣哈蒙德周二称，英国希望把叙利亚总统阿萨德“在某个时候”下台，作为世界大国达成的结束叙利亚冲突协议的一部分。
“我们愿意与愿就叙利亚政治过渡格局进行谈判的任何一方接触，但我们的观点非常明确，即必须包括阿萨德在某个时候下台的事项，”哈蒙德在英国下议院称。
他还称，在叙利亚北部设安全区作为打击“伊斯兰国”基地的提议不切实际。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。