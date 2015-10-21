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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 10:21 BJT

英国称阿萨德必须“在某个时候”下台

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月20日 - 英国外交大臣哈蒙德周二称，英国希望把叙利亚总统阿萨德“在某个时候”下台，作为世界大国达成的结束叙利亚冲突协议的一部分。

“我们愿意与愿就叙利亚政治过渡格局进行谈判的任何一方接触，但我们的观点非常明确，即必须包括阿萨德在某个时候下台的事项，”哈蒙德在英国下议院称。

他还称，在叙利亚北部设安全区作为打击“伊斯兰国”基地的提议不切实际。（完）

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