英国称阿萨德必须“在某个时候”下台

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月20日 - 英国外交大臣哈蒙德周二称，英国希望把叙利亚总统阿萨德“在某个时候”下台，作为世界大国达成的结束叙利亚冲突协议的一部分。
“我们愿意与愿就叙利亚政治过渡格局进行谈判的任何一方接触，但我们的观点非常明确，即必须包括阿萨德在某个时候下台的事项，”哈蒙德在英国下议院称。
他还称，在叙利亚北部设安全区作为打击“伊斯兰国”基地的提议不切实际。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”