厄瓜多尔要求英国允许阿桑奇外出就医不被逮捕

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透莫斯科/伦敦10月24日电（记者 Steve Gutterman/Maria Golovnina）---厄瓜多尔一位高级外交官员在莫斯科称，厄瓜多尔担心维基解密创始人阿桑奇的健康状况，已请求英国在阿桑奇需治疗的情况下，确保其从厄瓜多尔驻英国使馆安全去医院就医。
阿桑奇自6月以来藏身厄瓜多尔驻英使馆，以避免被引渡到瑞典面临强奸和性侵指控。
英国当局表示，只要阿桑奇踏出厄瓜多尔使馆，就会予以逮捕。该使馆处於英国警方严密监控中。
俄罗斯之声（Voice of Russia）电台援引厄瓜多尔副外长马蒂内兹（Marco Albuja Martinez）的话称：“阿桑奇明显消瘦，我们十分担心他的健康状况。”厄瓜多尔驻俄罗斯使馆对此予以证实。
马蒂内兹说：“如果他病倒，我们只有两个选择：在使馆治疗或送他去医院。这是非常严重的情况，会影响到阿桑奇的人权。”
厄瓜多尔外长帕蒂诺（Ricardo Patino）周三晚些时候在基多对记者称，他虽然不知道阿桑奇是否有医学问题，但随着时间推移，确实对其健康感到担心。
厄瓜多尔已请求英国外交部出具相关文件，确保阿桑奇必要时能去医院，而後再以避难者身份返回使馆。
“关於阿桑奇出现紧急情况时我们要怎麽做，现在还没有得到英国方面回复。目前而言，阿桑奇一离开使馆就被捕的威胁依然存在。”帕蒂诺补充道，阿桑奇目前处於困境中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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