厄瓜多尔要求英国允许阿桑奇外出就医不被逮捕

路透莫斯科/伦敦10月24日电（记者 Steve Gutterman/Maria Golovnina）---厄瓜多尔一位高级外交官员在莫斯科称，厄瓜多尔担心维基解密创始人阿桑奇的健康状况，已请求英国在阿桑奇需治疗的情况下，确保其从厄瓜多尔驻英国使馆安全去医院就医。

阿桑奇自6月以来藏身厄瓜多尔驻英使馆，以避免被引渡到瑞典面临强奸和性侵指控。

英国当局表示，只要阿桑奇踏出厄瓜多尔使馆，就会予以逮捕。该使馆处於英国警方严密监控中。

俄罗斯之声（Voice of Russia）电台援引厄瓜多尔副外长马蒂内兹（Marco Albuja Martinez）的话称：“阿桑奇明显消瘦，我们十分担心他的健康状况。”厄瓜多尔驻俄罗斯使馆对此予以证实。

马蒂内兹说：“如果他病倒，我们只有两个选择：在使馆治疗或送他去医院。这是非常严重的情况，会影响到阿桑奇的人权。”

厄瓜多尔外长帕蒂诺（Ricardo Patino）周三晚些时候在基多对记者称，他虽然不知道阿桑奇是否有医学问题，但随着时间推移，确实对其健康感到担心。

厄瓜多尔已请求英国外交部出具相关文件，确保阿桑奇必要时能去医院，而後再以避难者身份返回使馆。

“关於阿桑奇出现紧急情况时我们要怎麽做，现在还没有得到英国方面回复。目前而言，阿桑奇一离开使馆就被捕的威胁依然存在。”帕蒂诺补充道，阿桑奇目前处於困境中。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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