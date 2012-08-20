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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 20日 星期一 11:30 BJT

阿桑奇公开演讲 呼吁美国停止对维基解密政治迫害

维基解密创始人阿桑奇周日在厄瓜多尔驻英国大使馆演讲，呼吁美国总统奥巴马停止对维基解密的“政治迫害”。阿桑奇表示，他与俄罗斯乐队Pussy Riot以及《纽约时报》一样，都应受到保护。他称美国可能将世界拖入一个新闻业者噤声的危险境地。

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