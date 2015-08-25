香港《明报》：金融盛宴总要结束 资产泡沫或濒爆破

（8月25日社评）

近期全球股市和大宗商品价格例如原油等，持续向下调整，就股市而言，跌势有愈来愈急之势，这一波市场下跌，有可能是2008年金融海啸之后，另一次泡沫爆破，是资产市场盛宴落幕的前奏曲。未来数月，市场动荡可期，会否引来新一轮金融危机，政府须密切关注，确保金融体系稳健，至于投资者、特别是小投资者，际此风高浪急，务必做好风险管理，量力而为，避免在动荡中成为金融大鳄的点心。

由6月中旬开始，本港股市备受内地股灾及其余波的影响，持续下跌，到本月11日，人民币突然贬值约3%，反映内地经济放缓加速，内地、本港股市接连显着下跌，欧美市场亦转弱。昨日港股大跌超过1100点之前，已经连续6日下跌，跌至17个月以来新低；一年多以来，港股一度跟随内地股市狂飈的升幅，已经全部报销，而环视内外情况，看不到有利好港股的因素，反而负面因素不少，因此，未来一段日子，港股将持续动荡。

目前全球金融市场、特别是新兴市场出现的调整，苗头在2008年金融海啸时已经种下。欧美金融体系在金融海啸一役，险遭灭顶，美国率先以量化宽松，即是变相狂印钞票，挽救银行体系以免经济崩溃；其后欧洲以同样方式，应对债务危机。金融海啸之后，中国经济失速，推出4万亿元人民币催谷经济，实际上沦为另类量化宽松，至于日本安倍晋三第二度执政之后，近3年来仿效美国狂印银纸，日圆贬值超过50%，市场上的游资热钱就更海量了。

这一波市场波动，主要有两方面因素。首先是人民币贬值，东南亚一些国家为保持出口竞争力，争相贬值；另外，投资者预期中国经济增长放缓，较想像中严重，需求缩减之下，大宗商品价格急跌。中国因素无疑触发了今次跌市，内地市场更首当其冲，上海A股由6月中约5100点高位，下跌至昨日收报3209点，跌幅接近40%，这个还是内地当局大力救市的结果，情况可谓十分惨烈。中国是全球第二大经济体，过去几年就全球经济增速的贡献，最多时达到一半，现在增长放缓与股市暴跌，触动全球市场，完全正常。

不过，中国因素只是导火线，最重要是投资者都预期悬在头上的美国加息之刀，掉下来了日子已逼近，两个不利因素，触动了投资者从新兴市场撤资的浪潮。财政司长曾俊华曾在网志回顾，两年前，时任美国联储局主席伯南克首次提及缩减量化宽松规模，新兴市场即时反应强烈，出现资产抛售潮、利率上升和资产市场调整等连锁反应，印尼、印度、巴西等新兴经济体的货币，曾经一度大幅贬值，类似情况在去年美国结束量宽时再次出现。今年，市场对美国加息预期升温，美元偏强，新兴市场货币兑美元普遍下跌，若美国加息，他担心过去两次情况或会重演。

由此可见，预期美国加息，才是导致资金撤出新兴市场的主要原因。当年美国实行量化宽松之时，论者都认为美国此举是损人利己，现在，美国最困难的时期过去了，不过，留给新兴市场的可能是资产泡沫爆破之后的危机，能否安然渡过，还须视乎国际大鳄会否趁机狙击。美国从金融海啸脱身和留给新兴市场的困境，是美元霸权的另一次现实写照。

中国因素或许提早了投资者撤出新兴市场的进程，因为市场混沌不明朗，一些投资者为规避风险而早着先鞭，导致新兴市场的股汇齐跌，这是考验有关国家的外汇储备是否足够维持货币稳定的时候，一般认为，历经当年亚洲金融风暴，新兴市场汲取了教训，储备较充盈，或许有能力应对今次的挑战和冲击。

2008年以来，大量游资热钱涌入新兴市场，炮制了一席资产市场盛宴，它之来与它之去，都并非新兴市场主观意愿可以转移。无论如何，天下无不散之筵席，盛宴总有散席之时，同时天下也无没有免费的盛宴，丰盛的菜肴总要埋单；过去几年，投入市场的水分都要榨出来，让市场回复应有模样，至于要榨出多少水分，从各国变相印了多少钞票来粗略估计，数字极其惊人，过程中将会出现什么状况，会否有经济体或国家抵不住冲击而爆发危机，无法猜测。今次调整，对所有人来说都是一次崭新经验，因为历史上从未印过那么大量的钞票，或许，行将出现的才是金钱世界与财富转移的＂大时代＂，投资者要系好安全带，避免蒙受损失。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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