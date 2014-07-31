证监会就放开资产证券化审批权征求意见 拟推负面清单--报载

路透上海7月31日 - 中国监管层在推进资产证券化上有望推出更多积极措施；第一财经日报周四报导称，证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。

报导称，讨论稿显示，此后资产证券化产品审批执行负面清单，即只要支持资产不属于负面清单之列，均可以通过备案发行，而不再需要经过繁杂的审批过程。

此外，保监会也推出了“197号文”，明令规定保监会对保险资管作为资产证券化发行人(SPV)新的监管口径，知情人士表示，新的监管口径最大亮点在于将信贷资产拉入保险资管可以受让的支持资产类别。

而证监会的相关负面清单中，包括10类支持资产，主要排除了政府税收和部分政府融资平台类标的资产，以及不能产生稳定现金流或者现金流不确定的不动产或者资产凭证，另外，证监会的讨论稿还明确禁止支持资产种类超过一种标的资产的情况。

分析人士表示，证监会的讨论稿主要是禁止任何隐性担保，禁止资产证券化成为地方政府新的融资平台，并禁止资产证券化成为新的非标融资通道。

上证报报导分析指出，受政策利好刺激，下半年资产证券化发行放量可期。

此前6月中旬，中国央行曾表示，今后信贷资产证券化产品由银行自主发行，包括发行的窗口与时机选择，毋须进行行政审批。

报导并援引数据称，截至7月30日，中国已发行的资产证券化规模约为2,500亿元人民币，其中，今年以来发行的资产证券化总额为971亿元，已接近1,000亿元。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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