中国官媒指责阿斯顿-马丁将召回责任推给“中国制造”

路透上海2月14日(记者 Kazunori Takada) -英国豪华跑车品牌阿斯顿-马丁因自称中国一家三级供应商提供的油门零部件存缺陷而召回其豪华汽车。中国官方媒体对此作出抨击，称阿斯顿-马丁将责任推给“中国制造”来掩盖其自身管理问题。

阿斯顿-马丁2月5日表示，全球召回2007年11月以来生产的总计17590辆跑车，称因发现为其生产油门踏板杆的中国三级供应商深圳科翔模具公司使用假冒塑材。

《人民日报》本周早些时候援引科翔公司负责人张志昂的说法报道称，“我们真正的生产车间不足400平方米,而且设备陈旧,根本没有能力承接阿斯顿·马丁的大订单。”

新华社周五也加入了国内媒体对阿斯顿-马丁的口诛笔伐行列，称阿斯顿-马丁未能认识到其供应链管理不当的事实。

新华社英文评论文章称，阿斯顿·马丁在最近的召回事件中再次将产品质量低劣的责任推给别人，但这一次“中国制造”却成了这家豪车制造商的替罪羊。

新华社表示，“中国制造”一直被不公平地看作是低端、劣质的代名词，其最终出路是靠提高技术和质量水平。

路透未能联系到阿斯顿-马丁的官员就此事置评。 (完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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