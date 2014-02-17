中国官媒指责阿斯顿-马丁将召回责任推给“中国制造”

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月14日 - 英国豪华跑车品牌阿斯顿-马丁因自称中国一家三级供应商提供的油门零部件存缺陷而召回其豪华汽车。中国官方媒体对此作出抨击，称阿斯顿-马丁将责任推给“中国制造”来掩盖其自身管理问题。
阿斯顿-马丁2月5日表示，全球召回2007年11月以来生产的总计17590辆跑车，称因发现为其生产油门踏板杆的中国三级供应商深圳科翔模具公司使用假冒塑材。
《人民日报》本周早些时候援引科翔公司负责人张志昂的说法报道称， “我们真正的生产车间不足400平方米,而且设备陈旧,根本没有能力承接阿斯顿·马丁的大订单。”
新华社周五也加入了国内媒体对阿斯顿-马丁的口诛笔伐行列，称阿斯顿-马丁未能认识到其供应链管理不当的事实。
新华社英文评论文章称，阿斯顿·马丁在最近的召回事件中再次将产品质量低劣的责任推给别人，但这一次“中国制造”却成了这家豪车制造商的替罪羊。
新华社表示，“中国制造”一直被不公平地看作是低端、劣质的代名词，其最终出路是靠提高技术和质量水平。
路透未能联系到阿斯顿-马丁的官员就此事置评。 (完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12