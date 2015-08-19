阿斯顿·马丁电动轿车将在两年内面市--报导

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月18日 - 英国豪华车品牌阿斯顿·马丁的执行长安迪·帕默（Andy Palmer）对《汽车新闻》(Automotive News)称，该品牌的首款电动轿车将在两年时间内面市。
阿斯顿·马丁4月进行了融资，目前正在帕默的领导下向新车领域拓展业务。
《汽车新闻》周二称，这款新车将为基于阿斯顿·马丁Rapide的纯电动版车型。帕默称，这款车的功率可达800马力左右。
今年3月，阿斯顿·马丁公布了关于纯电动版DBX跨界SUV的计划。帕默对《汽车新闻》称，会在电动版Rapide面市后推出纯电动版DBX跨界SUV。
路透未立即联系到阿斯顿·马丁发言人置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。