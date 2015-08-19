阿斯顿·马丁电动轿车将在两年内面市--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月19日 - 英国豪华车品牌阿斯顿·马丁的执行长安迪·帕默（Andy Palmer）对《汽车新闻》(Automotive News)称，该品牌的首款电动轿车将在两年时间内面市。

阿斯顿·马丁4月进行了融资，目前正在帕默的领导下向新车领域拓展业务。

《汽车新闻》周二称，这款新车将为基于阿斯顿·马丁Rapide的纯电动版车型。帕默称，这款车的功率可达800马力左右。

今年3月，阿斯顿·马丁公布了关于纯电动版DBX跨界SUV的计划。帕默对《汽车新闻》称，会在电动版Rapide面市后推出纯电动版DBX跨界SUV。

路透未立即联系到阿斯顿·马丁发言人置评。（完）