辉瑞欲并购阿斯利康案 或将面临中国的反垄断难关

路透伦敦5月1日 -辉瑞(PFE.N)计划以约1,000亿美元收购制药商阿斯利康(AstraZeneca)一案，在中国可能面临反垄断的障碍。这两家药厂在中国的处方药市场分别位居第一和第二大国际供应商。

根据熟悉情况的消息人士说，这项并购案除了须取得美国和欧洲的反垄断许可，还必须通过中国的审批，可能会因此耽搁时日。

剑桥市议员Julian Huppert说，中国可能会严审此案，特别是在去年曾发生药商葛兰素史克(GSK.L)涉及贿赂的丑闻。阿斯利康有意在剑桥成立一座研究中心并在那里设立总部。

“我知道中国对此有疑虑。从中国的角度而言，这牵涉到中国两大主要供应商合而为一，而且鉴于过去和葛兰素史克接触的经验，确实存在一些明显的疑虑。”Huppert对路透说。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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