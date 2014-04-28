阿斯利康拒绝与辉瑞进行收购磋商

路透伦敦4月28日 -英国阿斯利康(AZN.L)周一敦促股东不要就美国制药商辉瑞的提案(PFE.N)采取行动，并称仍对自家的独立策略有信心。

辉瑞周一稍早称，曾在1月时提出欲以588亿英镑(989亿美元)收购阿斯利康，并于4月26日再次与其接触，寻求就收购事宜进一步展开讨论。

“在这次讨论中，辉瑞董事长对收购阿斯利康的出价并未给出具体提案，”阿斯利康说。

这家英国公司表示，已经深思过协商请求，但缺乏一个明确且具吸引力的提案，因此认为不适合与辉瑞进行讨论。

该公司称，“董事会对于继续以独立公司身份执行阿斯利康策略有信心，成功执行策略将为股东创造极大价值。”(完)

(编译/审校 王翔琼/张明钧/蔡美珍/艾茂林)

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