阿斯利康力抗辉瑞收购提议 预测未来10年营收大幅成长

路透伦敦5月6日 -阿斯利康(AZN.L)周二预计，未来十年公司营收将增长四分之三，即便之前出现短期下降。该公司希望藉此抵御辉瑞(PFE.N)提出的1,060亿美元收购提议。

阿斯利康称，新药产品前景光明，料推动营收从2013年的257亿美元提高至2023年的450亿美元以上，所以目前公司若出售给辉瑞，投资者可能损失巨大。

“公司在独立经营情况下取得的成功越来越显而易见，为股东突显美好前景，”公司董事长Leif Johansson表示。“这些收益应完全归于阿斯利康股东。”

公司执行长PascalSoriot表示，阿斯利康若进行破坏性的合并，亦将有损其推出新药的能力，到2023年新药料占公司总营收的30%。

投资者和分析师认为，作为英国第二大药企，阿斯利康从癌症到哮喘药物等领域的试验性药物都不断取得进展，但他仍担心许多产品的商业前景还不确定。

阿斯利康已三度回绝辉瑞的提议。辉瑞希望收购该公司，从而打造全球最大的药企。阿斯利康周五表示，辉瑞每股50英镑的报价“严重”低估了该公司的价值。

但阿斯利康不排除达成协议的可能性。知情消息人士透露，若报价吸引人，其愿意开始洽商。几个大股东已对路透表示，他们不反对以更高价格达成协议。

阿斯利康股价周二收低2.71%报46.77英镑。

**“阿斯利康财测过于乐观”**

根据汤森路透访问的分析师预期，随着原有药品的专利到期，未来三年营收将出现下滑，2016年和2017年预计分别降至245亿和236亿美元。

阿斯利康之前表示，不同意分析师的观点，认为到2017年营收将回升至去年水平。目前公司预测，从2017-2023年，受治疗癌症、糖尿病、心脏病和肺病的新药推动，公司营收将取得“强劲而稳定的”增长。

公司还表示，可能推出一种治疗老年痴呆症的药物。这一病症是药品开发领域的高风险地带。

公司称，在此期间，扣除特殊项目的每股核心利润增长料超过营收增长。

Jefferies的分析师认为，上述预测显得“过于乐观”，但这样一份详尽的产品明细单或许有助于提高收购协议的价格和现金比例。除了要求提高收购报价之外，阿斯利康还坚持现金比例要高于辉瑞所开出的32%。

就在前一天，辉瑞执行长Ian Read再次呼吁阿斯利康的董事会开始谈判。

Read坚称他的报价是“有吸引力的”，并暗示目前正在权衡所有选项，包括发起敌意收购或寻找其他收购目标。不过他强调，收购阿斯利康仍然是“首选计划”。

辉瑞求购阿斯利康在英国政坛搅起波澜，对美国企业步步进逼持批评态度的人士担心，这宗收购将导致药品研究部门大幅裁员，尽管辉瑞对政府作出保证。

英国官方表示，协议是两家公司之间的商业事务，但商业创新及技能大臣祈维信称，英国可能动用力量评估收购是否符合公众利益，同时议员们也要求辉瑞的老板前往议会。(完)

(编译/审校 李爽/郑茵/孙茉莉)

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