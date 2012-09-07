“登月第一人”将海葬--家族发言人

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透克利夫兰9月6日电（记者 By Kim Palmer）---家族发言人Rick Miller周四称，美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗（Neil Armstrong）将被海葬。
阿姆斯特朗因心脏搭桥手术後的并发症，於8月25日辞世，享年82岁。
阿姆斯特朗的公众悼念仪式将於9月13日在华盛顿国家大教堂举行，美国国家航空航天局（NASA）电视台将对此进行现场直播，NASA及大教堂的网站也将进行在线直播。
1969年7月20日，阿姆斯特朗作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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