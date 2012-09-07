“登月第一人”将海葬--家族发言人

路透克利夫兰9月6日电（记者 By Kim Palmer）---家族发言人Rick Miller周四称，美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗（Neil Armstrong）将被海葬。

阿姆斯特朗因心脏搭桥手术後的并发症，於8月25日辞世，享年82岁。

阿姆斯特朗的公众悼念仪式将於9月13日在华盛顿国家大教堂举行，美国国家航空航天局（NASA）电视台将对此进行现场直播，NASA及大教堂的网站也将进行在线直播。