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时事要闻 | 2012年 9月 7日 星期五 11:24 BJT

“登月第一人”将海葬--家族发言人

路透克利夫兰9月6日电（记者 By Kim Palmer）---家族发言人Rick Miller周四称，美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗（Neil Armstrong）将被海葬。

阿姆斯特朗因心脏搭桥手术後的并发症，於8月25日辞世，享年82岁。

阿姆斯特朗的公众悼念仪式将於9月13日在华盛顿国家大教堂举行，美国国家航空航天局（NASA）电视台将对此进行现场直播，NASA及大教堂的网站也将进行在线直播。

1969年7月20日，阿姆斯特朗作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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