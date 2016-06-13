多数被动型基金乐见A股入摩 主动型基金则相反--美银美林

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月13日 - 投行美银美林周一的报告称，很多被动型基金乐见中国A股加入MSCI国际指数，惟有相当一部分主动型基金则持相反意见；而该行认为，A股“入摩”有可能成事，亦有可能不成事。
报告指出，3月时判断A股不太可能加入MSCI国际指数，但随着中国近月完善停牌机制、实益拥有权等问题，现剩下反竞争条款一项尚未解决，因而令A股入摩机会增加。
但美银美林中国股票策略师崔伟在报告中称，“今趟A股加入与否，对市场任何正面或负面影响都是短暂。”
他指出，MSCI的角色主要反映市场参与者的意见，而据该行与客户的沟通，印象是很多被动型基金经理乐见A股入摩，但有相当多比例的主动型基金经理则相反，而MSCI大约六分之五客户属主动型基金。
MSCI明晟正就A股纳入MSCI新兴市场指数等国际基准指数征求国际投资者意见，结果将于美国时间6月14日年度检讨时公布，如获纳入，正式执行时间为2017年6月。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。