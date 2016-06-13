多数被动型基金乐见A股入摩 主动型基金则相反--美银美林

路透香港6月13日 - 投行美银美林周一的报告称，很多被动型基金乐见中国A股加入MSCI国际指数，惟有相当一部分主动型基金则持相反意见；而该行认为，A股“入摩”有可能成事，亦有可能不成事。

报告指出，3月时判断A股不太可能加入MSCI国际指数，但随着中国近月完善停牌机制、实益拥有权等问题，现剩下反竞争条款一项尚未解决，因而令A股入摩机会增加。

但美银美林中国股票策略师崔伟在报告中称，“今趟A股加入与否，对市场任何正面或负面影响都是短暂。”

他指出，MSCI的角色主要反映市场参与者的意见，而据该行与客户的沟通，印象是很多被动型基金经理乐见A股入摩，但有相当多比例的主动型基金经理则相反，而MSCI大约六分之五客户属主动型基金。

MSCI明晟正就A股纳入MSCI新兴市场指数等国际基准指数征求国际投资者意见，结果将于美国时间6月14日年度检讨时公布，如获纳入，正式执行时间为2017年6月。（完）