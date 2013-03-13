Galaxy新机面世在即 三星将做两手准备避免供应短缺重演

* 备份计划旨在确保去年的供应中断不再发生

* 分析师警告说，三星恐怕已将消费者预期拉得太高

* 三星为最挣钱的产品狠下赌注

路透首尔3月13日 - 三星电子(005930.KS)料于周四在纽约发布最新款Galaxy手机。新机能否带来成功，可能取决于一项供应后备计划。Galaxy手机去年发生供应短缺，造成不菲代价。供应后备计划正为避免这一景象重演。

一些分析师预计，Galaxy S4推出后的首月销量有望超过1,000万部，因此核心部件若不能及时到货，造成的损失将会巨大。

风险很高。去年5月三星推出Galaxy S3后，短短一个月间流失约200万台销量，就是因为手机壳的设计不令人满意，打乱了手机生产。

“部件紧俏导致的供应瓶颈有可能再次发生…但我觉得会很短暂，因为相比前款机型，三星对S4下注更大，有了避免这类供应中断的备份计划，”HMC Investment and Securities的分析师Greg Noh表示。

分析师警告说，在通过闪电式营销为新产品抢占先机后，三星对新机型的宣传也可能过分夸大。他们说，假设新机只有小小的提升，没有预期中的炫目功能，顾客恐怕会失望。

三星最畅销的Galaxy系列手机选择在美国首发，是希望能重夺在这个关键市场的领先地位。苹果去年第四季在美国市场销量首次超越三星，即便三星去年在该市场砸下了创纪录的4亿美元广告费。

全球智能手机市场增速逐渐放缓，对于全年获利主要来自于此产品的三星而言，这项赌注尤为高。

为了出席在无线电城音乐厅(Radio City Music Hall)举行的Galaxy发布会，三星移动业务主管、新当选的董事会成员J.K. Shin将错过周五在首尔首次参加三星股东大会的机会。

“这将是一款造成轰动的手机，能在几乎所有方面都击败其前代及竞争对手，否则三星可能会落为人后，亦无法应付只会更高的市场预期，”SK证券分析师David Choi称。

三星高管拒绝就其是已采取确保供应充足的措施置评，但部分分析师称，任何一个零部件供应中断都可能造成重大影响，从而影响手机交付。

“根据我们与供应商进行的检查，三星已经做了大量工作来确保供应顺畅，不会重蹈以前的覆辙，”IBK Securities分析师Lee Seung-woo称。

“目前似乎根本没有什么重大问题，但显然我们必须先等等，看看(手机)发布后供应有多顺畅。”

尤其要注意的是八核处理器芯片和屏幕，甚至是简单的手机外壳。

“手机外壳看似再次供应紧俏，三星或使用两种处理器，通过在不同网络环境下的运用适当的芯片组合，以完全发挥电池效率及达成最佳效能。”Noh表示。

**新奇功能**

各界广泛预期新的三星Galaxy手机卖点为栩栩如生的全画幅高清画质，带有五英寸屏幕，1,300万画素后置摄像头以及更为精进的八核处理器。

稍早的媒体报导还称，新的Galaxy手机有可追踪观看者眼球移动的功能，且有防摔或可弯曲屏幕。

分析师称，这些功能是否足以激起消费者慾望还有待争论。三星拒绝评论。

“有这么多关于S IV优异特征的传闻，实际上其新鲜功能可能会令市场失望，”SK Securities的Choi称，“如果你看看三星的股价--近期波动很小，我想你能对将要面世的机型有更冷静的评估。”(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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