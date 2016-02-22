AT&T将投资100亿美元提振全球企业解决方案部门

路透纽约2月21日 - 美国电话电报公司(AT&T) (T.N)周日表示，将投资大约100亿美元到旗下全球企业解决方案部门，冀望提振这个为企业提供无线连接、云存储和安全服务的部门。

AT&T上个月表示，预计2016年整体资本支出总计220亿美元。该公司还称，12月31日截止当季，旗下企业解决方案部门营收较上年同期下滑2.7%至182亿美元，在一定程度上是受设备营收减少和汇率压力拖累。(完)