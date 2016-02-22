AT&T将投资100亿美元提振全球企业解决方案部门

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月21日 - 美国电话电报公司(AT&T) (T.N)周日表示，将投资大约100亿美元到旗下全球企业解决方案部门，冀望提振这个为企业提供无线连接、云存储和安全服务的部门。
AT&T上个月表示，预计2016年整体资本支出总计220亿美元。该公司还称，12月31日截止当季，旗下企业解决方案部门营收较上年同期下滑2.7%至182亿美元，在一定程度上是受设备营收减少和汇率压力拖累。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。