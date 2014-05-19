AT&T将以485亿美元收购美最大卫星电视运营商DirecTV

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透5月18日 - 美国最大卫星电视运营商DirecTV DTV.O周日宣布，已同意自身作价485亿美元出售给美国电话电报公司(AT&T)(T.N)。这成为今年震动美国电视产业的第二宗大型交易。
AT&T是美国第二大电信运营商，也拥有一些电视和宽带服务。在此之前AT&T还考虑过一系列大型并购交易，其中包括2011年收购T-Mobile USA TMUS.N未果，以及对沃达丰(VOD.L)的潜在收购，但后来因为Comcast (CMCSA.O)今年意外以450亿美元收购时代华纳有线TWC.N，收购沃达丰一事仅存可能性而已。
AT&T表示，提出的股票加现金收购报价为DirecTV每股95美元，较周五收盘价86.18美元溢价10%。现金部分为每股28.50美元，将通过自有现金、出售资产、已有融资及其他“债市交易机会”进行筹集。
包括DirecTV的净债务在内，交易总额为671亿美元。
作为交易的一部分，也为了更容易获得监管层批准，AT&T将出售其持有的America Movil (AMXL.MX)约8%的股权。DirecTV在拉丁美洲拥有大约1,800万名客户，并持有Sky Mexico的股权。
AT&T表示，并购完成后的第三年，预计年节省成本16亿美元。
“这是难得的良机，我们可以趁此重整视频娱乐业格局，并打造一家新公司，可以向多种屏幕客户--例如移动设备、电视、便携式电脑、汽车甚至飞机，提供新的捆绑包和内容服务，”AT&T执行长Randall Stephenson在一份声明中称。“同时，这还将给我们的股东带来短期和长期价值。”
但对AT&T在美国卫星电视付费业务已趋于平缓之际出手收购DirecTV，一些分析师和投资者质疑这么做的理由。
基于网络的电视服务增长可能意味着，卫星电视需求未来几年将进一步放缓。(完)
(编译 王兴亚/李爽 审校 许娜)
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