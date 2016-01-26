AT&T第四季营收增幅小于预期 盘后股价跌逾1%

路透1月26日 - 美国第二大无线运营商美国电话电报公司(AT&T)(T.N)公布的季度营收增幅小于预期，由于竞争加剧导致该公司无线服务业务来自后付费客户的人均营收减少。

AT&T周二公布，截至12月31日的第四季来自后付费客户的人均营收下降2%。

该公司称，当季后付费客户净增526,000人，预付费客户净增469,000人。

而根据FactSet StreetAccount的数据，分析师之前预计后付费客户净增485,000人，预付费客户净增354,000人。

该公司股价在盘后交易中跌逾1%。

美国无线通讯市场过度饱和使得Verizon Communications(VZ.N)、AT&T等大公司与较小对手Sprint(S.N)和T-Mobile US(TMUS.O)之间的竞争十分激烈，为了争夺客户，一些较小的公司加大了促销力度。

AT&T一直在寻找新的收入来源，现在将宝押在收购DirecTV的卫星电视业务上，希望借此提升手机、宽带、电视和固话业务。

根据汤森路透I/B/E/S，该公司当季总营收增长22.3%至421.2亿美元，略低于分析师的平均预估427.5亿美元。

可归于该公司的净利为40.1亿美元，合每股盈余(EPS)0.65美元，上年同期亏损约40亿美元，合每股亏损0.77美元。

这是该公司完成对DirecTV 480亿美元收购交易后，第二次公布季度业绩。该交易使得AT&T成为全球最大的付费电视运营商。(完)