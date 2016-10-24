焦点：AT&T将收购时代华纳引发美国两党质疑 或受到严密监管审查

路透华盛顿10月23日 - 美国电话电报公司(AT&T)(T.N)提出以850亿美元收购时代华纳(TWX.N)，周日在民主党与共和党中都引发质疑，这令其致力于打造通信与媒体新巨头的努力未来更有可能遭遇监管当局的严密审查。

该交易创下今年以来最大规模，而这一消息在距离11月8日美国总统大选仅有两周多的时间宣布，就是押注民主党候选人希拉里将会获胜，并维持原有的反垄断与监管环境不变。

在民调中落后的共和党总统候选人特朗普曾表示，他将阻止该交易。

特朗普曾大肆抨击媒体在其所声称“受到操弄的”大选中所扮演的角色，他认为收购时代华纳的交易会导致一个组织拥有的力量太大。时代华纳旗下拥有美国有线电视新闻网(CNN)和好莱坞最大的电影与电视制片公司华纳兄弟(Warner Bros)。

“AT&T...现在试图买下时代华纳，从而将反对特朗普的CNN收入囊中。特朗普绝不会赞成这样的交易，因为它把太多的权力交到了极少数大型实体手里，”特朗普的经济顾问Peter Navarro周日在声明中称。

希拉里尚未对这一交易发表言论，她曾对其它企业的强强联合表示过担忧。希拉里发言人Brian Fallon周日告诉记者，该交易存在“诸多问题和疑虑”，但“在下结论之前仍需等待更多信息。”

美国参议院反垄断下属委员会主席、共和党参议员Mike Lee及重要民主党参议员Amy Klobuchar表示，该委员会将在11月某个时候就这一并购举行听证会。

希拉里的竞选搭档、民主党副总统候选人凯恩(Tim Kaine)称，议员和监管部门或须审查这一交易，并对并购会否减少竞争“刨根问底”。

“我支持竞争，”凯恩在美国全国广播公司(NBC)的《与媒体见面》(Meet the Press)节目表示，“我认为少一些集权总是好的，尤其是媒体。”

凯恩表示，他还没有机会审视这宗交易的诸多细节。

如果这样的大型交易违反反垄断法，美国司法部有权否决，而不是美国总统。AT&T表示，不清楚美国联邦通讯委员会(FCC)是否也将有权审查这笔交易。

司法部的一名发言人拒绝评论。

AT&T称这笔交易是“垂直合并”，因为两家公司之间的业务没有重叠。AT&T并希望交易能够在2017年底前得到监管机构放行。

参议员Lee和Klobuchar表示，他们的附属委员会将“仔细审查”这宗合并交易，以确定其不会损害消费者利益。

议员们可能质询这笔交易，并为赞成或反对交易而寻求支持，但最终要由司法部批准、否决或为交易设定一些条件。(完)