市场热谈：AT&T考虑媒体与视频行业并购 时代华纳一直是好选择

路透纽约10月23日 - 时代华纳(TWX.N)执行长Jeff Bewkes 8月底在纽约时代华纳中心招待美国电话电报公司(AT&T)(T.N)董事长兼CEO斯蒂芬森共进午餐时，他们的会面本该如多年来一样，就是聊聊天叙叙旧而已。

事情的确是这么开始的，根据斯蒂芬森和Bewkes所提出的说明，以及熟悉讨论状况的匿名消息人士所称，两位在是次会面中讨论媒体、宽带(宽频)和移动通讯行业的发展方向。

斯蒂芬森和Bewkes讨论了时代华纳可以怎样通过AT&T接触更多客户，以及这部分内容可以怎样提高客户忠诚度。其中部分可以通过加强与合作伙伴关系来实现。

不过随后斯蒂芬森表明了他的意图。他建议两公司直接合并，为美国通讯巨头康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O) 2011年收购NBC Universal以来美国媒体业最大的结盟。

“越聊越觉得，这可能大有好处，这些好处可望让我们促进生态体系加速发展，”Bewkes周六在一次记者会上称。

康卡斯特交易对斯蒂芬森的想法影响很大，激发他考虑媒体和视频方面的并购，因AT&T的视频订阅用户有2,500万，居美国之冠。他最初考虑收购的媒体企业如Starz STRZA.O和Scripps Network Interactive Inc (SNI.O)等规模太小，难以让他感到满足。

斯蒂芬森的问题在于，他认为比较有吸引力的大型媒体公司并不是非常容易搞定的目标。美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)和维亚康姆(Viacom)(VIAB.O)都是家族管控企业，市值1,500亿美元的迪士尼(DIS.N)规模又太大。

21世纪福克斯(FOXA.O)2014年对时代华纳发起敌意收购之时，AT&T当时正等待监管批准其收购DirecTV，无法在那时推动又一笔大规模交易。

2015年7月收购DirecTV完成后当年，AT&T一直在考虑两个选择：要么进行一宗大型的国际收购，要么达成一笔大规模的内容协议。据消息人士透露，在收购DirecTV前，该公司曾考虑与沃达丰(VOD.L)在欧洲合并。但在收购墨西哥两家规模较小移动通讯公司后，AT&T没有找到符合其胃口的国际并购交易。

DirecTV交易完成逾一年后，斯蒂芬森觉得这时他已经有能力以854亿美元的现金加股票拿下时代华纳，成为今年全球规模最大的并购计划。

为了防止泄密，AT&T内部将该交易称作“短尾计划(Project Bobtail)”，目的是要收购“兔子”，这是时代华纳的代号，或许也象征着对华纳兄弟塑造的兔八哥(Bugs Bunny)角色致敬。AT&T的代号是“Lily”，与其商业广告中客服人员的名字相同。

“这件事具有我所说的吸引力，一切似乎都顺其自然，我们开始非常迅速地协商条款，这是一个非常自然的过程，“斯蒂芬森在媒体电话采访中称。

**确定投行顾问**

斯蒂芬森对Bewkes提出合并后不久，两家公司就请来了他们最信任的投行顾问。

AT&T决定和Perella Weinberg Partners LP的Woody Young合作。他与AT&T有20年的合作经验，最近一桩为AT&T提供谘询的交易为2014年的DirecTV并购案，当时他是在Lazard Ltd (LAZ.N)任职。

时代华纳则找来Allen & Company LLC的银行家Ketan Mehta，他曾经担任时代华纳的银行家长达12年，最近一次参与时代华纳的案子是2014年为其拒绝来自福克斯的收购提议。

AT&T与时代华纳想顺利合体，首要之务就是得秘密进行，别让媒体知道这项交易。但时代华纳本身就是媒体业巨兽，拥有HBO、特纳广播公司、CNN以及华纳兄弟，保持低调其实是一大挑战。

根据两位消息人士，在双方谈判期间，时代华纳从未接触过其他潜在买家。消息人士并称，外界普遍认为可能出手的苹果(AAPL.O)，其实未曾展现过强烈的收购兴趣。他们还指出，在福斯欲收购时代华纳遭拒之后，虽有许多公司也曾考虑过并购，但从未出价。

AT&T与时代华纳周六对外正式公布的那一周，已有大型投行为本案牵线融资。彭博周四报导称双方非正式地谈论合并时，其实Stephenson和 Bewkes已达成交易共识，两家公司的董事会在周末就准备点头同意了。(完)