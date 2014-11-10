美国电话电报公司以17亿美元收购墨西哥Iusacell

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透华盛顿/墨西哥市11月7日 - 美国电话电报公司(AT&T)同意以17亿美元收购墨西哥第三大无线通讯业者Iusacell，试图在这个移动通讯渗透率低于美国、且具有较大成长潜力市场中拿下版图。
墨西哥政府今年稍早进行改革，以重组该国电信通讯市场，削弱传播业者Grupo Televisa及亿万富翁Carlos Slim旗下移动通讯暨固网事业America Movil (AMXL.MX)的主导地位。
AT&T财务长John Stephens向路透表示，该公司正寻求切入这个拉美第二大经济体成长中的移动通讯市场，而如今墨国政府也鼓励此一行业中的外资投资。
AT&T周五盘后股价上涨0.57%至35.11美元。
这项交易实现之前，Iusacell的所有人、亿万富翁Ricardo Salinas旗下的Grupo Salinas需先从其伙伴手中收购Iusacell的50%股权，同时需取得墨西哥监管机构批准。
Iusacell曾于9月时表示，该公司将以7.17亿美元从Grupo Televisa (TLVACPO.MX)买回股权。
Grupo Salinas高管Luis Nino de Rivera表示，Iusacell希望能够在明年第一季完成出售。他并未提及其他曾与Grupo Salinas讨论Iusacell售股事宜的业者有哪些。
这笔交易将会是AT&T今年以来的第二笔大型收购，之前一笔大规模收购是以485亿美元收购卫星电视服务商DirecTVDTV.O。在收购DirectTV之前，AT&T持有约10%的America Movil股票。AT&T于6月将这部分持股出售给Slim控制的一家地产公司，价格为55.7亿美元。
Iusacell的交易可能为AT&T在墨西哥扩大收购铺路。据传AT&T是America Movil待售资产的买家之一，因这家墨西哥电信业者试图将其市场份额降至50%以下，藉以避免改革实施后所引发的严苛罚则。
AT&T同时表示，将把2015年资本支出预估从210亿美元缩减为180亿美元。
Iusacell为墨西哥的第三大移动通讯业者，旗下有860万个客户，该公司一直难以扩大用户数，因当地移动通讯市场被America Movil拿下约70%，Telefonica(TEF.MC)拿下近20%。
AT&T收购Iusacell时将承接后者8亿美元债务，因此交易总值为25亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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