亚特兰大联储预计美国第一季经济增速为两年来最低

路透纽约3月15日 - 根据亚特兰大联邦储备银行周三公布的最新预测，美国经济正以两年来最弱速度扩张，在2016年第四季劲增后失去动能。

在最近美国公布就业、消费者物价和零售销售数据后，亚特兰大联储GDP Now预测模型显示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长0.8%，低于3月8日时计算所得出的增长1.2%。

最新的第一季GDP预估将是2015年第一季萎缩0.20%以来的任一季最差表现。

亚特兰大联储最初对第一季GDP的预估为成长2.3%，并在2月1日提高至3.4%，因工厂活动和建筑支出数据强劲。

自此之后，亚特兰大联储便逐步下调其GDP成长看法。(完)