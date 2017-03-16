亚特兰大联储预计美国第一季经济增速为两年来最低

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透纽约3月15日 - 根据亚特兰大联邦储备银行周三公布的最新预测，美国经济正以两年来最弱速度扩张，在2016年第四季劲增后失去动能。
在最近美国公布就业、消费者物价和零售销售数据后，亚特兰大联储GDP Now预测模型显示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长0.8%，低于3月8日时计算所得出的增长1.2%。
最新的第一季GDP预估将是2015年第一季萎缩0.20%以来的任一季最差表现。
亚特兰大联储最初对第一季GDP的预估为成长2.3%，并在2月1日提高至3.4%，因工厂活动和建筑支出数据强劲。
自此之后，亚特兰大联储便逐步下调其GDP成长看法。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
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