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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 13:57 BJT

布雷克或将缺席钻石联赛上海站

牙买加短跑名将布雷克的教练Glen Mills周二表示，由于右腿肌肉受伤，布雷克可能将缺席5月4日在上海举行的钻石联赛。布雷克在去年伦敦奥运会上摘得分别男子100米与200米银牌。布雷克原计划在下月的上海赛中参加200米赛。路透

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