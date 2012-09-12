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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 10:25 BJT

博尔特：不打算持外卡参加世锦赛100米赛

博尔特周二表示，将不寻求持外卡参加2013年莫斯科世锦赛男子100米比赛，而是通过国内预选赛来争夺世锦赛名额，会把持外卡让给牙买加另一短跑名将、男子100米卫冕冠军布雷克。依照现行国际田联规则，博尔特与布雷克均有资格获该项目外卡，但每个国家每项赛事只能有一张外卡。

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