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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 15日 星期日 11:41 BJT

“飞人”博尔特将在2017年退役

多次刷新短跑世界纪录的牙买加“飞人”博尔特对英国《每日邮报》表示，将在2017年伦敦世界田径锦标赛后退役。现年28岁的博尔特迄今赢得六枚奥运金牌，他之前暗示过2016年里约奥运会将是他最后一次角逐奥运赛场，不过鉴于与赞助商的合约，他将继续征战2017年赛事，不过只会参加100米比赛。路透
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