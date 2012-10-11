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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 10:23 BJT

博尔特仍然可能转投其他项目

26岁的牙买加“飞人”博尔特周一表示不会在里约奥运会上参加其他项目，而是寻求在短跑项目中实现卫冕。不过他周三在东京则称，自己仍然有可能加练400米和跳远。博尔特称将会在新赛季开始後视情况而决定。此前作为曼联球迷的飞人曾表示，想在离开田径场後转战足球赛场。路透

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