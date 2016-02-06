中国“马家军”昔日联名信曝光禁药丑闻 国际田联称将调查其真实性

路透上海2月5日 - 对于近日曝光的昔日10位中国田径选手的联名信揭露马俊仁1990年代操纵旗下运动员系统性使用违禁药物的丑闻，国际田联周五宣布将会调查该信件的真实性。

腾讯体育近期首次曝光了这封21年前签署的联名信，其中签名者中包括曾赢得奥运金牌并迄今保持女子3,000米和10,000米两项世界纪录的王军霞。

路透无法独立证实该信的真实性，且未能联络上王军霞或马俊仁。

该信1995年3月被交给中国记者赵瑜，但此前从未公开发表过。信中指称马俊仁在1990年代操控旗下运动员系统性使用禁药。

路透无法联络到赵瑜置评。

国际田联称其第一步会验证该信的真实性。“国际田联已要求中国在此过程中予以协助，”国际田联声明称。

中国田协一位官员拒绝对此置评。

“（马教练）多年来引诱、逼迫我们大剂量的服用违禁药品，也是真实的，”该信中写道。

“在揭露他的时候，我们的心情非常沉痛复杂，还担心祖国的名誉受到损害，同时对我们流血流汗所获金牌的含金量也很担忧。”（完）