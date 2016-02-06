中国“马家军”昔日联名信曝光禁药丑闻 国际田联称将调查其真实性

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海2月5日 - 对于近日曝光的昔日10位中国田径选手的联名信揭露马俊仁1990年代操纵旗下运动员系统性使用违禁药物的丑闻，国际田联周五宣布将会调查该信件的真实性。
腾讯体育近期首次曝光了这封21年前签署的联名信，其中签名者中包括曾赢得奥运金牌并迄今保持女子3,000米和10,000米两项世界纪录的王军霞。
路透无法独立证实该信的真实性，且未能联络上王军霞或马俊仁。
该信1995年3月被交给中国记者赵瑜，但此前从未公开发表过。信中指称马俊仁在1990年代操控旗下运动员系统性使用禁药。
路透无法联络到赵瑜置评。
国际田联称其第一步会验证该信的真实性。“国际田联已要求中国在此过程中予以协助，”国际田联声明称。
中国田协一位官员拒绝对此置评。
“（马教练）多年来引诱、逼迫我们大剂量的服用违禁药品，也是真实的，”该信中写道。
“在揭露他的时候，我们的心情非常沉痛复杂，还担心祖国的名誉受到损害，同时对我们流血流汗所获金牌的含金量也很担忧。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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