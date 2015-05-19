北京挑战赛前加特林不辞而别 称组委会要他退赛

路透北京5月19日（记者Ian Chadband） - 饱受争议的美国短跑名将加特林周二陷入新的麻烦，他在世界田径挑战赛北京站开战前夕飞回美国，宣称主办方告诉他：他们不希望他参赛。

加特林曾因服用禁药两度遭到禁赛，不过他现在是男子百米今年最好成绩保持者。加特林宣称，尽管受轻伤，但他原本希望出战周三的百米比赛，但被告知不希望他参赛。

33岁的加特林前往机场搭乘飞回美国的班机时向记者们表示，他认为受到“缺乏尊重的对待”，他“非常失望”。加特林上周五在多哈的比赛中跑出9秒74的个人生涯最好成绩，也是男子百米今年最好成绩。

无法联络到赛事组委会对加特林的言论置评。

加特林的经纪人Renaldo Nehemiah周一向路透出示了一位组委会人员给加特林发送的手机短信，称组委会认为加特林应该离开。

Nehemiah称组委会要求加特林及其团队自己负担其机票和酒店费用，共计约1.2万美元。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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