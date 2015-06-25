路透北京6月25日 - 中国前奥运会男子110米栏金牌得主刘翔周四宣布与妻子葛天离婚，结束了两人短暂的婚姻。刘翔不久前宣布退役。

刘翔在其官方微博发布声明称：“我与葛天2014年5月恋爱，同年9月结婚，婚后因性格不合，于今天结束这段婚姻，希望今后各自都有更美好的人生，祝愿彼此。”

2004年，在雅典奥运会男子110米栏决赛中，刘翔成为第一位夺得男子田径项目奥运会金牌的中国选手，在中国成为了偶像级人物。2006年，在瑞士洛桑田径超级大奖赛中，刘翔以12秒88打破了尘封13年的世界纪录。2007年在世界田径锦标赛男子110米栏决赛中，刘翔再度夺冠。（完）

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