韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月7日 - 中国田径运动员、奥运金牌得主刘翔周二宣布退役，结束了他创下多项纪录和被伤病困扰的职业生涯。
2004年，在雅典奥运会男子110米栏决赛中，刘翔成为第一位夺得男子田径项目奥运会金牌的中国选手，在中国成为了偶像级人物。2006年，在瑞士洛桑田径超级大奖赛中，刘翔以12秒88打破了尘封13年的世界纪录。2007年在世界田径锦标赛男子110米栏决赛中，刘翔再度夺冠。
“我要‘退休’了，我要开始一段新的旅程，”刘翔发表微博称。“虽然我的心中仍有热血，但我的脚却一次次对我说不。”
刘翔是中国人气最高的运动员之一，2004年雅典奥运会夺冠让他名利双收，也让他的生活变得像个摇滚明星一样，他背负上了满是期望的沉重负担。
2008年北京奥运会在男子110米栏预赛中，刘翔因跟腱伤势复发被迫退赛，也因此受到质疑。
2012年伦敦奥运会上，在男子110米栏预赛中，刘翔再次因伤病在跨越第一个栏时摔倒在地，无缘晋级。
刘翔的退役标志着中国近年来又一位世界级体育明星离开赛场。中国首位网球大满贯得主李娜及前NBA球星姚明分别在去年9月和2011年退役。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17