(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月7日 - 中国田径运动员、奥运金牌得主刘翔周二宣布退役，结束了他创下多项纪录和被伤病困扰的职业生涯。

2004年，在雅典奥运会男子110米栏决赛中，刘翔成为第一位夺得男子田径项目奥运会金牌的中国选手，在中国成为了偶像级人物。2006年，在瑞士洛桑田径超级大奖赛中，刘翔以12秒88打破了尘封13年的世界纪录。2007年在世界田径锦标赛男子110米栏决赛中，刘翔再度夺冠。

“我要‘退休’了，我要开始一段新的旅程，”刘翔发表微博称。“虽然我的心中仍有热血，但我的脚却一次次对我说不。”

刘翔是中国人气最高的运动员之一，2004年雅典奥运会夺冠让他名利双收，也让他的生活变得像个摇滚明星一样，他背负上了满是期望的沉重负担。

2008年北京奥运会在男子110米栏预赛中，刘翔因跟腱伤势复发被迫退赛，也因此受到质疑。

2012年伦敦奥运会上，在男子110米栏预赛中，刘翔再次因伤病在跨越第一个栏时摔倒在地，无缘晋级。

刘翔的退役标志着中国近年来又一位世界级体育明星离开赛场。中国首位网球大满贯得主李娜及前NBA球星姚明分别在去年9月和2011年退役。(完)