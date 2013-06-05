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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 13:56 BJT

博尔特希望再统治四年

“飞人”博尔特周二在2013国际田联钻石联赛罗马站赛前发布会上称，自己在短跑这项运动中还能再跑四年，所以目前的任务是“再在这项运动中统治个四年”。26岁的博尔特本赛季受大腿肌肉拉伤困扰，但他自信能够克服这一不利影响。将参加周四钻石赛的还有伦敦奥运会铜牌得主美国选手加特林，以及2003年世锦赛冠军金·科林斯等。路透
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