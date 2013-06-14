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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 14日 星期五 11:38 BJT

钻石联赛奥斯陆站 博尔特200米夺冠

周四进行的2013国际田径钻石联赛奥斯陆站中，“飞人”博尔特以19秒79的成绩的拿下男子200米冠军，创下该项目今年世界最好成绩。博尔特本赛季首次角逐200米赛事，就成为今年在200米项目第一位突破20秒的选手。26岁的博尔特上周在罗马站男子100米比赛中爆冷负美国选手加特林。路透

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