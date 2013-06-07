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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 7日 星期五 11:32 BJT

钻石赛罗马站加特林百米夺冠 博尔特屈居亚军

周四进行的田径钻石联赛罗马站男子百米飞人大战中，美国选手加特林以9秒94的成绩夺冠，腿伤尚未完全恢复的“飞人”博尔特以0.01秒之差居亚军。加特林在去年的伦敦奥运会上拿到铜牌。博尔特起跑顺利，然而在半程时被加特林超越。牙买加人赛后表示可能正是因为自己的起跑太“完美”了以至于后半程失利。路透
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