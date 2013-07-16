盖伊药检呈阳性 阿迪达斯终止其合约

阿迪达斯周一宣布，与稍早在药检中呈阳性的世锦赛前百米冠军盖伊终止合约。盖伊自2005年一直是阿迪达斯的代言人之一，他在周日表示自己被检测出阳性结果，具体是何种违禁药物他并不清楚，他将退出下月在莫斯科举行的田径世锦赛。前百米世界纪录保持者鲍威尔当天也承认药检呈阳性，不过他的赞助商李宁公司未发表评论。路透