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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 11:06 BJT

刘翔胜罗伯斯 伯明翰室内赛夺冠

前110米栏奥运冠军、中国选手刘翔周六在伯明翰室内田径大奖赛男子60米栏决赛中完胜2008年北京奥运男子110米栏金牌得主罗伯斯，以7秒41夺冠，领先亚军罗伯斯0.09秒。世界纪录保持者罗伯斯在大邱世锦赛110米栏决赛中由於拖拽刘翔，被收回金牌。路透

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