伊辛巴耶娃刷新世界纪录

周四在2012年国际田联瑞典斯德哥尔摩站室内特许赛女子撑杆跳比赛中，奥运冠军伊辛巴耶娃以5.01米刷新该项目室内世界纪录，以领先第二名29厘米的绝对优势夺冠，向人们证明她已恢复巅峰状态。过去年几年来，她一直因伤病困扰而状态不佳。她5米01的成绩比她之前保持的室内世界纪录提高了1厘米。路透