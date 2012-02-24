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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 24日 星期五 08:35 BJT

瑞典室内赛刘翔抢跑被罚下

刘翔周四在国际田联瑞典斯德哥尔摩站室内赛男子60米栏项目中由於抢跑犯规失去比赛资格。他在抢跑之前已因观众席噪音感不适，起身重新调整过一次。抢跑後刘翔还未等待裁判确认犯规就立即离开赛道。最终古巴选手罗伯斯以7秒66的成绩在该项目中夺冠。路透

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