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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 16:41 BJT

刘翔望新技术能助跑得更快

对身体健康和“七步上栏”新技术的自信，前奥运会和世锦赛男子110米栏冠军刘翔周四预测，今年伦敦奥运会他会个人最好成绩。2004年雅典奥运冠军刘翔在室内田径世锦赛启动的新闻发布会上说道：“我希望能跑出比以往更快的成绩，无论是在室内还是室外赛场。”路透

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